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Эксперт назвал неочевидную причину срыва сделки между США и Украиной по ресурсам

Политолог Коктыш: Зеленский продал все украинские ресурсы Британии
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Mariam Zuhaib/AP

Президент Украины Владимир Зеленский мог намеренно сорвать сделку с Вашингтоном по добыче редкоземельных металлов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доктор политических наук, профессор Кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Он обратил внимание, что, покинув США, украинский лидер направился со срочным визитом в Лондон.

«Дело в том, что он (Зеленский) является плотным союзником Лондона. В том смысле, что все те активы, на которые планировалось подписание сделки, Зеленский в тайне уже продал Британии. В этом плане, собственно говоря, британцы и возмутились», — сказал Коктыш.

Зеленский при этом оказался меж двух огней — США и Великобританией, стараясь не подставить ни тех, ни других, считает эксперт.

Накануне Зеленский прибыл на саммит в Лондон.

На видеозаписи, опубликованной Sky News, видно, как улыбающийся украинский лидер торопится навстречу британскому премьер-министру Киру Стармеру, встречающему его у входа в особняк Ланкастер-хаус в центре Лондона. Некоторое время они общаются, в то время как журналисты выкрикивают в адрес Зеленского вопросы о том, готов ли он помириться с американским коллегой ради мира и общался ли он уже с лидером США.

Ранее генсек НАТО призвал подготовиться к остановке огня на Украине.

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