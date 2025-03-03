В ЕК заявили, что работа «Северного потока» с участием США не отвечает интересам ЕС

Возобновление работы трубопровода «Северный поток – 2» с участием США не отвечает интересам Евросоюза. Об этом сообщила на брифинге представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, передает РИА Новости.

«Этот проект не соответствует общим интересам, он не способствует диверсификации энергетических поставок, и газ никогда не поставлялся по этому газопроводу», — сказала представитель ЕК.

Позиция Евросоюза заключается в том, что газопровод должен работать в соответствии с международным и европейским законодательством.

2 марта британская газета Financial Times писала, что Маттиас Варниг, «близкий друг» президента Владимира Путина, разрабатывает проект по перезапуску трубопровода. По данным FT, план включает в себя работу с командой новой администрации США через американских бизнесменов в рамках закулисных усилий по содействию прекращению конфликта на Украине.

В тот же день немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что спецпредставитель президента США Ричард Гренелл совершил ряд неофициальных визитов в Швейцарию для переговоров о возобновлении эксплуатации «Северного потока».

Кремль отказался комментировать эту информацию.

Ранее сенатор Пушков заявил, что перезапуск «Северного потока – 2» вряд ли возможен.