В России оценили слухи о подготовке к перезапуску «Северного потока – 2»

Перезапуск «Северного потока – 2» при поддержке американских инвесторов вряд ли возможен в силу ряда причин, главной из которых выступает незаинтересованность Европы в таком шаге. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.

«Интересная информация о планах перезапуска Северного потока от газеты «Financial Times». Если она достоверна, то в ближайшее время такое вряд ли возможно. Сложностей здесь три», — подчеркнул он.

По словам сенатора, страны ЕС едва ли планируют перезапуск газопровода, поскольку среди европейских элит царит идея освобождения Европы от газовой зависимости от России. Кроме того, без согласия Берлина техническое восстановление «Северного потока» вряд ли возможно, считает Пушков.

Наконец, сенатор напомнил, что возобновление поставок трубопроводного газа в Европу существенно снизит цены на него и подорвет поставки СПГ из США.

По словам Пушкова, объективный интерес стран Европы состоит в возобновлении поставок газа из России в регион, однако нынешним руководителям большинства стран Европы «глубоко наплевать на ее интересы».

2 марта британская газета Financial Times писала, что Маттиас Варниг, «близкий друг» президента России Владимира Путина, разрабатывает проект по перезапуску «Северного потока – 2».

По словам источников издания, усилия по заключению сделки были предприняты Маттиасом Варнигом, бывшим сотрудником Штази в Восточной Германии, который до 2023 года руководил материнской компанией Nord Stream, как утверждается, «в интересах газового гиганта «Газпром».

Как отметили источники FT, план Варнига включал в себя работу с командой новой администрации президента США через американских бизнесменов в рамках закулисных усилий по содействию прекращению конфликта на Украине. Речь также, пишет издание, идет об углублении экономических связей России и США.

Ранее в Германии заявили о необходимости снятия санкций против России.