Глава Евросовета ответил на призыв Орбана к прекращению огня на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к прекращению огня на Украине, заявил, что нельзя допустить развития событий, которые «позволят России восстановить силы и вернуться снова». Его слова приводит The Guardian.

Кошта подчеркнул, что Евросоюз заинтересован в «справедливом мире» на Украине.

«Европейский союз – это проект мира, а проект мира означает, что безопасность и оборона обязательно являются приоритетом, потому что мир без обороны – это иллюзия. Мир – это не просто прекращение огня, которое дает России больше времени, чтобы снова стать сильнее. Мы хотим справедливого и продолжительного мира», – заявил он.

З марта Орбан в социальной сети X по итогам саммита в Лондоне сделал вывод о том, что лидеры Европы хотят продолжения военных действий, а не заключения мира. До этого он заявлял, что вступление Украины в Евросоюз в данный момент невозможно представить.

23 февраля премьер Венгрии предположил, что Украина «или то, что от нее осталось», станет ролью буферной зоной между Россией и НАТО, а Киев никогда не вступит в Североатлантический альянс.

Ранее на Западе раскрыли судьбу Украины в случае прекращения помощи США.