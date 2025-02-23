Премьер Орбан: то, что останется от Украины, снова будет буферной зоной РФ и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина «или то, что от нее осталось», станет ролью буферной зоной между Россией и НАТО, а Киев никогда не вступит в Североатлантический альянс. С таким утверждением он выступил в ежегодной речи.

Венгерский премьер заявил, что конфликт на Украине близится к своему завершению и сейчас речь идет о том, что последует после него. Орбан подчеркнул, что цель боевых действий заключалась в том, чтобы территория Украины, которая была буферной зоной между НАТО и Россией, оказалась под влиянием НАТО.

«Почему европейские и американские либералы считали, что россияне будут стоять в стороне, до сих пор остается загадкой. Понятно лишь, что эксперимент провалился. Украина или то, что от нее осталось, снова станет буферной зоной. Она не будет членом НАТО», — считает Орбан.

До этого Виктор Орбан призвал к переговорам по урегулированию конфликта Москвы и Киева, предупредив, что без них Украина рискует стать Афганистаном от Евросоюза.

Ранее в Госдуме заявили, что США пришпоривают Украину, как лошадь.