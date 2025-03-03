Если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, то республика будет обречена. Такую оценку дает британское издание UnHerd.

Как следует из текста, Европа избрала опасную стратегию, поддержав Украину в ее желании продолжать конфликт до победы над Россией. По мнению авторов, без поддержки от Вашингтона Киев не сможет добиться нужного преимущества.

Речь идет не только о боеприпасах и финансировании, но и о спутниковой связи и разведданных, уточняется в материале.

«Если США отключат спутники и перестанут поставлять информацию, европейцы не смогут восполнить этот пробел. Без США для Украины все будет кончено», — говорится в тексте.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп проведет встречу, на которой будет рассмотрен ряд мер в отношении Украины, в том числе прекращение военной помощи.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует ее интересам и обеспечит безопасность страны.

Ранее в Совфеде оценили прошедший саммит стран Европы по конфликту на Украине.