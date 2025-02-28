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Орбан считает невообразимым вступление Украины в ЕС в данный момент

Премьер Венгрии Орбан: вступление Украины в ЕС здесь и сейчас невообразимо
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Radovan Stoklasa/Reuters

Вступление Украины в Евросоюз в данный момент невозможно представить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА Новости.

Орбан назвал тему вступления Украины «не очень сложным вопросом». Он отметил, что есть разные взгляды на это, при этом не исключив, что так будет не всегда.

«Никто, кроме Бога, не знает, что принесет история. Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это невообразимо», — сказал Орбан.

По его мнению, прием Киева в объединении разрушил бы венгерское сельское хозяйство, а потом и всю экономику страны.

Орбан добавил, что не видит ни одного аргумента в пользу вступления Украины в ЕС, но может привести «множество» аргументов против.

24 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя предложение президента Литвы Гитанаса Науседы, допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года.

Ранее Сийярто заявил, что в ЕС пытаются сохранить для Украины шанс на членство в НАТО.

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