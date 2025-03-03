Орбан: в Лондоне лидеры Европы выбрали войну вместо мира

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X по итогам саммита в Лондоне сделал вывод о том, что лидеры Европы хотят продолжения военных действий, а не заключения мира.

«Они (лидеры ЕС. — «Газета.Ru») решили, что Украина должна продолжать войну. Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остается на стороне мира», — написал политик.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского, премьер Великобритании Кир Стармер пригласил на него президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска, генсека НАТО Марка Рютте, шведского, норвежского и чешского премьер-министров Ульфа Кристерссона, Йонаса Гара Стёре, Петра Фиалу, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу МИД Турции Хакана Фидана. По словам источника в британском кабмине, участники мероприятия хотели вернуть инициативу по прекращению огня на Украине «в нужное русло».

По итогам саммита лидеры ЕС договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву. Стармер объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем ПВО (противовоздушной обороны). Кроме того, канадский премьер Джастин Трюдо сообщил о введении новых антироссийских санкций против 10 физических лиц и 21 предприятия из РФ. Зеленский после мероприятия заявил, что уровень единства Европы «давно не был столь высоким», что создает прочную основу для сотрудничества с США в сфере безопасности. На саммите, по его словам, обсуждались условия «справедливого мира» для Украины и подготовка новых решений, включая предстоящие встречи на высшем уровне.

Ранее глава ЕК призвала превратить Украину в «неперевариваемого стального дикобраза».