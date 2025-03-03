В Кремле заявили, что между Путиным и Трампом не было новых контактов

Песков: у Путина не было контактов с Трампом для общественной огласки

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не вступали в контакты, о которых могла бы узнать широкая общественность. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Не было никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке», — сказал представитель Кремля.

Трамп сообщал ранее, что договорился с Путиным о личной встрече во время телефонного разговора 12 февраля. Местом возможного саммита американский лидер называл Саудовскую Аравию, где 18 февраля прошли первые за несколько лет масштабные переговоры российской и американской делегаций.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, вопрос встречи лидеров двух стран на переговорах в Эр-Рияде поднимался. Стороны договорились, что будут работать над тем, «чтобы создать условия для такой встречи».

Тем временем телеканал CNN сообщил, что подготовка к будущим переговорам Путина и Трампа ведется ускоренными темпами.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом.