Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

Путин: я с удовольствием встречусь с Трампом, но встречу нужно подготовить

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, но их переговоры должны быть подготовлены. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил российский лидер, ему недостаточно просто увидеться с Трампом, необходимо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по Украине. При этом Путин пока не готов сказать, когда может произойти его встреча с президентом Соединенных Штатов.

19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться до конца февраля.

Накануне в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский государственный секретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано.

12 февраля Трамп и Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече.

Ранее Зеленский дал оценку отношениям Путина и Трампа.