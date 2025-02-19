Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

Путин: я с удовольствием встречусь с Трампом, но встречу нужно подготовить
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, но их переговоры должны быть подготовлены. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил российский лидер, ему недостаточно просто увидеться с Трампом, необходимо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по Украине. При этом Путин пока не готов сказать, когда может произойти его встреча с президентом Соединенных Штатов.

19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться до конца февраля.

Накануне в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский государственный секретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано.

12 февраля Трамп и Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече.

Ранее Зеленский дал оценку отношениям Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами