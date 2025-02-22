Трамп не поедет в Москву на День Победы

Трамп не собирается в Москву на парад Победы 9 мая

Президент США Дональд Трамп отказался от визита в Москву на празднование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. Вашингтон сосредоточен на заключении соглашения с Украиной по редкоземельным ресурсам, которое может быть подписано уже в субботу. В противном случае Трамп угрожает «проблемами».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует посещать Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Нет, я не собираюсь», — заявил Трамп журналистам, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Российская сторона также подтвердила отсутствие договоренности о визите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос РБК ответил лаконично: «Нет».

Накануне о возможности такого визита сообщило со ссылкой на источники французское издание Le Point.

Трамп сообщал ранее, что договорился с Путиным о личной встрече во время телефонного разговора 12 февраля. Песков говорил, что встреча Путина и Трампа пройдет раньше их возможных визитов в страны друг друга. Он не исключал, что это произойдет до конца февраля.

Местом возможного саммита Трамп называл Саудовскую Аравию, где 18 февраля прошли первые за несколько лет масштабные переговоры российской и американской делегаций.

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По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, вопрос встречи лидеров стран на переговорах поднимался. Стороны договорились, что будут работать над тем, «чтобы создать условия для такой встречи».

Госсекретарь США Марко Рубио связал возможность встречи президентов России и Соединенных Штатов с прогрессом мирного урегулирования конфликта на Украине.

Редкоземельная сделка

Вашингтон и Киев близки к подписанию соглашения по украинским редкоземельным элементам, заявил Дональд Трамп.

«Я думаю, мы довольно близки. Они (украинцы) хотят этого. Это большая сделка, они чувствуют ее значимость», — сказал президент журналистам в Белом доме.

В то же время Трамп пригрозил Украине проблемами, если Киев не подпишет соглашение.

«Мы либо подпишем соглашение, либо с ними [Украиной] возникнет множество проблем. Мы должны это сделать для обеспечения безопасности», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на «справедливый результат» по соглашению с США о редкоземельных элементах. По его словам, работа над проектом документа продолжается.

«Сегодня команды Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами. Я надеюсь на результат, на справедливый результат», — сказал Зеленский в видеообращении в Telegram.

21 февраля помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский подпишет соглашение в ближайшем будущем. Однако источники в офисе Зеленского сообщили украинским СМИ, что соглашение все еще нуждается в доработке.

The Wall Street Journal утверждает со ссылкой на источники, что сделка может быть подписана уже 22 февраля.

Условия соглашения они не раскрыли.

В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в редкоземельных ресурсах на Украине, которые Зеленский ранее предлагал в одном из своих планов по урегулированию конфликта. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент передал президенту Украины в Киеве текст соглашения. Зеленский, ранее отмечавший готовность заключить сделку, не подписал соглашение ни во время встречи с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Он сослался на отсутствие гарантий безопасности в предложенном варианте договора.

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