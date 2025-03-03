Помощники Трампа выступили за отставку Зеленского

Некоторые помощники президента США Дональда Трампа настаивают на отставке президента Украины Владимира Зеленского как части любого возможного соглашения, в том числе с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейский источник.

Собеседники агентства отмечают, что сам Трамп придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Зеленский предложил американскому сенатору гражданство в ответ на призыв подать в отставку.