Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский нахамил американскому сенатору после призыва подать в отставку

Зеленский нахамил сенатору Грэму после призыва уйти в отставку
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подать в отставку после конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает Sky News.

«Могу предложить Грэму гражданство Украины. Тогда его голос будет иметь значение, и я выслушаю его как гражданина нашей страны. Но президента Украины выбирают здесь, а не в резиденции Линдси Грэма», — заявил Зеленский.

Эти комментарии прозвучали по итогам участия украинского лидера в воскресном саммите по безопасности Украины в Великобритании. Свою позицию Зеленский изложил на украинском языке, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства во внутренние политические процессы страны.

До этого Зеленский заявил, что решение об отставке президента Украины могут принять только граждане этой страны.

1 марта Грэм на фоне перепалки Зеленского с Трампом призвал украинского лидера подать в отставку. По его словам, Зеленскому нужно «прислать кого-то», с кем Вашингтон сможет вести дела, либо же президенту Украины «нужно измениться».

Ранее Уолтц рассказал, какой лидер Украины нужен США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами