Зеленский нахамил американскому сенатору после призыва подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подать в отставку после конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает Sky News.

«Могу предложить Грэму гражданство Украины. Тогда его голос будет иметь значение, и я выслушаю его как гражданина нашей страны. Но президента Украины выбирают здесь, а не в резиденции Линдси Грэма», — заявил Зеленский.

Эти комментарии прозвучали по итогам участия украинского лидера в воскресном саммите по безопасности Украины в Великобритании. Свою позицию Зеленский изложил на украинском языке, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства во внутренние политические процессы страны.

До этого Зеленский заявил, что решение об отставке президента Украины могут принять только граждане этой страны.

1 марта Грэм на фоне перепалки Зеленского с Трампом призвал украинского лидера подать в отставку. По его словам, Зеленскому нужно «прислать кого-то», с кем Вашингтон сможет вести дела, либо же президенту Украины «нужно измениться».

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