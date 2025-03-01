Президент Украины во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом хотел показать себя «крутым парнем», но вместо этого настроил против себя американцев, которые голосовали за республиканца. Об этом пишет Fox News.

По мнению автора, Зеленский «совершенно неправильно» понял Дональда Трампа и вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, провалил сделку по полезным ископаемым и нанес себе репутационный ущерб в глазах простых американцев.

«Вместо того, чтобы просто сказать «спасибо», он появился с мешком на плече и дополнительными требованиями. Зеленский, возможно, думал, что выбранная им стратегия сделает его крутым парнем, но на самом деле такое неуважение не расположит к нему налогоплательщиков, которые вложили сотни миллиардов своих с трудом заработанных долларов в его страну и проголосовали за Дональда Трампа», — говорится в статье.

Зеленский должен принять предложения Дональда Трампа и вернуться в Вашингтон для «надлежащего и уважительного обсуждения» всех вопросов, если он действительно хочет положить конец конфликту, пишет Fox News.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявив, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в США заявили об изначальном настрое Зеленского на перепалку с Трампом.