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Госсекретарь США назвал Трампа единственным способным привести Путина к переговорам

Рубио: Трамп единственный человек, кто может привести Путина к переговорам
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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп является «единственным человеком» на планете, кто способен привести его российского коллегу Владимира Путина за стол переговоров. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, «единственный способ» завершения украинского конфликта, — это если лидер России придет к переговорному столу.

«Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что президент Соединенных Штатов придерживается позиции отказа от враждебного поведения благодаря своему инстинкту на основе «многих лет заключения сделок».

28 января Путин сказал, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия начинает переговоры с США «в сильной позиции».

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