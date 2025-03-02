Лавров заявил, что с Трампом интересно

Нынешний президент США Дональд Трамп руководствуется здравым смыслом при решении тех или иных проблем, поэтому «с ним интересно». Такое заявление в ходе интервью для медиахолдинга «Красная звезда» сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По мнению дипломата, американский лидер является прагматиком. Он придерживается другого подхода к ведению дел по сравнению со своим предшественником Джо Байденом, при этом его главной целью по-прежнему остается возвращение США былого величия.

«Сейчас у него новая кепка: «Все, что Дональд Трамп обещал — сделал». Это придает живой, человеческий характер политике. Поэтому с ним интересно», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

24 января президент РФ Владимир Путин рассказал, что его отношения с действующим американским лидером всегда носили деловой и прагматичный характер. Как сказал глава государства, если бы Трамп одержал победу на выборах в 2020 году, начала украинского конфликта можно было бы избежать.

Позже российский лидер заявил, что с удовольствием бы провел очную встречу с хозяином Белого дома. Но сперва соответствующие переговоры должны быть тщательно подготовлены.

Ранее Лавров назвал Рубио и Уолтца «вменяемыми людьми».