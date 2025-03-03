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Политолог заявил, что Европа будет делать все для продолжения войны

Политолог Арьков: европейские политики сделают все, чтобы война продолжалась
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Reuters

Европейские политики будут продолжать мешать мирной инициативе президента США Дональда Трампа по Украине, стремясь продлить войну. Об этом в интервью РИА Новости заявил эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.

«Европейцы всегда проявляли двойные стандарты. Косовские албанцы имеют право на самоопределение, а жители Донбасса и Крыма, находящиеся на исторически российских землях, – нет. С запуском процесса мирных переговоров по инициативе Трампа, поддерживаемого лидерами Турции, Азербайджана, Венгрии, Китая, Индии и других стран, именно европейцы открыто препятствуют этому. По их указанию Киев снова срывает мирный процесс, чтобы продолжать войну в своих интересах», — отметил эксперт.

2 марта прошел международный саммит по безопасности, на котором обсуждалась ситуация на Украине. Источник в британском правительстве сообщил, что участники встречи стремились выработать единую позицию по прекращению огня.

Украинский лидер Зеленский после саммита заявил, что уровень единства Европы «давно не был столь высоким» и это создает прочную основу для дальнейшего сотрудничества с США в сфере безопасности. По его словам, на саммите обсуждались условия «справедливого мира» для Украины и подготовка новых решений, включая предстоящие встречи на высшем уровне.

25 февраля президент РФ Владимир Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Но, как отметил российский лидер, эти государства сами отказались вести диалог с Москвой.

Ранее МИД Турции сообщил, что лидеры стран ЕС в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине.

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