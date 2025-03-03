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Зеленский рассказал об украинском саммите в Лондоне

Зеленский: саммит в Лондоне посвящен Украине и совместному европейскому будущему
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Justin Tallis/Reuters

Саммит лидеров ЕС в Лондоне посвящен укреплению европейского будущего Украины и обеспечению «настоящего мира». Об этом в своем Telegram-канале написал украинский президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что страна чувствует «сильную поддержку» со стороны партнеров в отношении независимости, армии и гражданского населения.

Зеленский отметил, что уровень единства Европы «давно не был столь высоким», что создает прочную основу для сотрудничества с США в сфере безопасности. На саммите, по его словам, обсуждаются условия «справедливого мира» для Украины и подготовка новых решений, включая предстоящие встречи на высшем уровне.

Украинский лидер также поблагодарил союзников за усилия, направленные на достижение «стабильного и гарантированного мира», подчеркнув, что «общая сила способна защитить наше будущее».

По итогам саммита лидеров ЕС в Лондоне генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к моменту прекращения огня в зоне конфликта на Украине, а затем охранять мир.

Британский премьер Кир Стармер на саммите в Лондоне объявил о выделении для Киева дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем ПВО . Он заявил, что Великобритания готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Политик отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву.

Ранее Медведев назвал саммит лидеров ЕС «антитрамповским русофобским шабашем».

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