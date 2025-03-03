МИД Турции: лидеры стран ЕС в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине

Фидан: участники саммита в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине

На прошедшей в Лондоне встрече по украинскому урегулированию ключевой темой стала позиция США. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

Он заявил, что подобные консультации планируется проводить каждые две-три недели для оперативного обсуждения ситуации.

«Мы ожидаем немедленного прекращения огня с последующим переходом к устойчивому миру. Разные страны имеют различные взгляды на условия этого процесса», — отметил Фидан, подчеркнув, что формат встреч станет более частым по сравнению с прежней полугодовой или двухмесячной периодичностью.

Министр указал на расхождения среди европейских лидеров в оценке недавних шагов Вашингтона.

«Позиция США за последние недели стала четче, что вызвало дискуссии за переговорным столом», — заявил министр.

Фидан также акцентировал внимание на связи украинского кризиса с европейской безопасностью.

«Мы анализируем перспективы мирного соглашения и возможное формирование новой архитектуры безопасности в Европе. Турция готова внести вклад как в дипломатическое урегулирование, так и в укрепление стабильности ЕС», — сказал он.

Ранее британский аналитик раскрыл истинную цель саммита лидеров стран ЕС в Лондоне.