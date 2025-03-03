Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Турции: лидеры стран ЕС в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине

Фидан: участники саммита в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине
close
Petrov Sergey/Global Look Press

На прошедшей в Лондоне встрече по украинскому урегулированию ключевой темой стала позиция США. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

Он заявил, что подобные консультации планируется проводить каждые две-три недели для оперативного обсуждения ситуации.

«Мы ожидаем немедленного прекращения огня с последующим переходом к устойчивому миру. Разные страны имеют различные взгляды на условия этого процесса», — отметил Фидан, подчеркнув, что формат встреч станет более частым по сравнению с прежней полугодовой или двухмесячной периодичностью.

Министр указал на расхождения среди европейских лидеров в оценке недавних шагов Вашингтона.

«Позиция США за последние недели стала четче, что вызвало дискуссии за переговорным столом», — заявил министр.

Фидан также акцентировал внимание на связи украинского кризиса с европейской безопасностью.

«Мы анализируем перспективы мирного соглашения и возможное формирование новой архитектуры безопасности в Европе. Турция готова внести вклад как в дипломатическое урегулирование, так и в укрепление стабильности ЕС», — сказал он.

Ранее британский аналитик раскрыл истинную цель саммита лидеров стран ЕС в Лондоне.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами