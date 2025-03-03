Зеленский выразил уверенность в преодолении последствий своего визита в Белый дом

Зеленский о перепалке в Белом доме: уверен, что ситуация будет преодолена

Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что последствия его визита в Белый дом будут преодолены, и Украине удастся вернуться к хорошим отношениям с США. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Я уверен, что нынешняя ситуация будет преодолена», — сказал он журналистам в аэропорту перед тем, как улететь из Британии.

По его словам, если будущие переговоры окажутся конструктивными, то наступят «позитивные результаты».

Зеленский отметил, что США продолжают оказывать Украине военную помощь, ранее одобренную конгрессом, и Киев надеется на продолжение этой поддержки.

1 марта украинский президент объяснил «чувствами» свое поведение во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам Зеленского, в ходе встречи «обсуждались очень чувствительные вещи», которые необходимо было понимать «правильно». Он добавил, что реагировать иначе было нельзя, поскольку Трамп говорил о том, что «Украина уже вся разрушена, солдаты убегают, а президент — диктатор».

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее премьер Польши рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и Зеленского.