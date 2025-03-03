Премьер Польши рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и Зеленского

Туск: лидеры стран ЕС на саммите в Лондоне обсудили ссору Трампа и Зеленского

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Лондоне обсудили перепалку президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского и высказались о необходимости единства. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет The Guardian.

«В этот момент у всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий, и это ощущение хаоса... иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали в том неприглядном зрелище в Вашингтоне, которого мы все предпочли бы избежать», — сказал он.

По его мнению, союзникам Украины нужно сформировать единую позицию по поводу будущих переговоров.

Туск также выразил надежду, что единство стран Евросоюза произведет впечатление на Трампа.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее опрос показал, кого чаще всего винят в ссоре Трампа и Зеленского.