Президент Украины вновь дал понять, что не собирается уходить в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский вновь дал понять, что не собирается в уходить в отставку. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, его будет трудно заменить. Он подчеркнул, что недостаточно просто провести в стране выборы, так как следует не допустить его к участию в них. Зеленский отметил, что это будет немного сложнее, потому что надо будет еще с ним договариваться.

По мнению издания, Зеленский таким образом, видимо, прокомментировал заявления американских политиков о необходимости заменить президента Украины, если он не согласится на мирное урегулирование.

2 марта спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры, то страну должен возглавить другой политик.

В тот же день советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о желании США видеть на Украине лидера, готового вести дела с Соединенными Штатами и Россией.

Ранее в конгрессе США назвали Зеленского «маленьким диктатором».