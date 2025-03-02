США хотят, чтобы на Украине был лидер, который готов вести дела с Соединенными Штатами и Россией. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами», — сказал он.

По словам Уолтца, если станет понятно, что личные или политические мотивы президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют цели прекращения вооруженного конфликта с РФ, то это будет настоящей проблемой.

28 февраля сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал украинского президента подать в отставку.

В ответ Зеленский заявил, что решение об отставке президента Украины могут принять только граждане этой страны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сказал, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в конгрессе США назвали Зеленского «маленьким диктатором».