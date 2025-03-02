Спикер Джонсон объяснил, что произойдет, если Зеленский не образумится

Джонсон: если Зеленский не образумится, то Украине понадобится другой президент

Если украинский президент Владимир Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры, то страну должен возглавить другой политик. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.

По его словам, либо украинский лидер образумится и сядет за стол переговоров, выражая благодарность Соединенным Штатам, либо Украину возглавит другой лидер, который будет в состоянии это сделать.

Джонсон подчеркнул, что неготовность Зеленского к переговорам очень разочаровала американское руководство.

Переговоры США и Украины в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: Зеленского упрекнули в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковали его за отказ от прекращения огня. Более того, украинского политика попросили покинуть Белый дом и отменили подписание сделки по редкоземельным минералам. Подробнее — материале «Газеты.Ru».

Ранее в США резко осадили Зеленского после его выходки в Белом доме.