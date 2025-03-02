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Опрос показал, кого чаще всего винят в ссоре Трампа и Зеленского

Smerconish: более половины опрошенных сочли Трампа виновным в ссоре с Зеленским
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Brian Snyder/Reuters

Больше половины участников опроса, посвященного ссоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, возложили ответственность за произошедшее на американского лидера. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованные на портале Smerconish.

В материале уточняется, что всего в опросе приняли участие 112 745 человек. При этом 50,33% респондентов обвинили в конфликте хозяина Белого дома, а 41,33% — вице-президента страны Джеймса Дэвида Вэнса.

О том, что главным виновником ссоры является Зеленский, заявили лишь 4% опрошенных.

На этом фоне журналисты телеканала CNN в прямом эфире выразили уверенность, что украинский лидер «вел себя правильно» в ходе переговоров в Вашингтоне.

Встреча президентов США и Украины в Белом доме состоялась 28 февраля и завершилась их словесной перепалкой. Во время беседы Зеленский настаивал на необходимости предоставить его стране гарантии безопасности. Трамп, в свою очередь, упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня и неподобающем отношении к Вашингтону. В связи с этим стороны отменили подписание договора о добыче редкоземельных металлов, обсуждение которого и должно было обсуждаться на переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За несколько дней до этого российский лидер Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский откладывает начало мирных переговоров из-за нежелания лишиться своего поста. По словам главы государства, возобновление диалога с Москвой может потребовать от Киева отмены военного положения. В таком случае властям Украины придется провести отмененные президентские выборы.

Ранее Путина назвали единственным победителем сорванных переговоров Трампа и Зеленского.

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Ссора Трампа и Зеленского
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