Симоньян: Зеленский повел себя как отпетая свинья на встрече с Трампом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян резко осудила поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом. В эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что Зеленский демонстрировал «полное отсутствие дипломатического этикета».

«Он вел себя как отпетая свинья: бесконечно перебивал, гримасничал, показывал свое недовольство. Видимо, чувствовал себя в своей стихии — как в свинарнике», — прокомментировала Симоньян.

По ее словам, такая манера общения подрывает авторитет Украины на международной арене.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Однако украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

На это заявление вице-президент США отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский парировал, подчеркнув отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

В ответ вице-президент призвал украинского лидера к сдержанности и уважению к стране, оказывающей значительную военную поддержку Украине. Затронув тему финансовой помощи, Вэнс указал на выделенные Украине значительные средства ($350 млрд).

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Белом доме заявили о враждебности Зеленского к Трампу.