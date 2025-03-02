Белый дом: Зеленский был враждебен и груб на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский был враждебен и груб на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которая прошла в Белом доме. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«К сожалению, президент Зеленский прибыл в настрое нежелания вести переговоры о мире. Президент Зеленский также был враждебен, и честно говоря, он был груб», — сказала представитель Белого дома.

По ее словам, Зеленский в Овальном кабинете спорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и неоднократно прерывал Трампа.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Однако украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

На это заявление вице-президент США отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский парировал, подчеркнув отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

В ответ вице-президент призвал украинского лидера к сдержанности и уважению к стране, оказывающей значительную военную поддержку Украине. Затронув тему финансовой помощи, Вэнс указал на выделенные Украине значительные средства ($350 млрд).

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп понял о Зеленском то, о чем Россия говорила много раз.