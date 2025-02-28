Слуцкий: Трамп понял, что Зеленский не готов к миру, о чем много раз заявляла РФ

Президент США Дональд Трамп понял о главе Украины Владимире Зеленском то, о чем Россия говорила много раз. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя прошедшую в Белом доме встречу лидеров этих двух стран.

«Жалко здесь должно быть не Зеленского, а украинцев, которые пали жертвой властных амбиций и жадности укрохунты. Теперь и Трамп понял то, что мы повторяли много раз: Зеленский не готов к миру!» — написал парламентарий.

По его словам, мир обеспечит победа Российской Федерации, которая будет достигнута не только на поле боя, но и благодаря эффективной дипломатии.

Политик отметил, что на встрече Зеленский лгал, был слаб и жалок, ему не хватило выдержки и интеллекта, чтобы достойно вести переговоры с мировыми тяжеловесами.

«Политика — искусство возможного, а не «дай, дай, дай», — добавил он.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский подчеркнул отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Медведев назвал полезной «затрещину» Зеленскому от Трампа.