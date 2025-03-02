В Белом доме заявили, что Зеленский отказался от прекращения огня на Украине 

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился на прекращение огня в его стране. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, на встрече с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер сразу же начал продвигать идею о предоставлении его стране гарантий безопасности, «ставя телегу впереди лошади».

«Наши команды ведут активные переговоры, и никто не хочет завершить эту войну больше, чем президент Трамп. В ходе своей [предвыборной] кампании он говорил об этом, но для этого процесса нужны свои шаги, а президент Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?» — сказала представитель Белого дома.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами. Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Однако украинский лидер категорически отверг возможность остановки боевых действий до предоставления Киеву гарантий безопасности, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в США сравнили Зеленского с «бывшей девушкой».