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В США сравнили Зеленского с «бывшей девушкой»

Уолтц: Зеленский как бывшая, желающая спорить о том, что вы сказали 9 лет назад

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в интервью CNN, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как типичная «бывшая девушка».

По мнению Уолтца, украинский лидер твердо убежден, что ему нужно проводить проверку фактов и исправлять каждый мелкий нюанс.

«Это как бывшая, которая просто хочет поспорить обо всем, что вы сказали 9 лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения», — добавил советник.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и президент США устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами. Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Американский лидер обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Однако украинский лидер категорически отверг возможность остановки боевых действий до предоставления Киеву гарантий безопасности, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

Ранее в Крыму заявили о наступлении «часа расплаты» для Зеленского.

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