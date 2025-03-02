Константинов: для Зеленского наступил час расплаты за все содеянные преступления

Провалившиеся переговоры украинского президента Владимира Зеленского в США показали, что для него наступил час расплаты за все содеянные преступления. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принес украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — сказал он.

Важным показателем является то, что США стали дистанцироваться от украинского президента.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране.

Ранее Зеленского предупредили, что наладить отношения с США будет «почти невозможно».