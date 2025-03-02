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Зеленского предупредили, что наладить отношения с США будет «почти невозможно»

Экс-спикер Рады Разумков: наладить отношения Киева с США будет почти невозможно
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Brian Snyder/Reuters

Нормализовать отношения между украинским лидером Владимиром Зеленским и американским президентом после перепалки в Белом доме будет практически невозможно. Такую оценку состояния отношений Украины и США дал бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков в беседе с газетой Pais.

«Как говорится, нет ничего совсем невозможного, однако иногда есть вещи почти невозможные», — отметил он.

По словам Разумкова, на данный момент отношения американского и украинского президентов «очень плохие». Украинский политик не видит стратегии, которая могла бы «в короткий срок изменить эти отношения».

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее от Зеленского потребовали наладить отношения с США.

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