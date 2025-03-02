В Госдепе США обвинили Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке помешать усилиям администрации американского президента Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт.

«Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (Москву и Киев. — «Газета.Ru») сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению», — сказал госсекретарь.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами. Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Однако украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее на Украине высмеяли «историческое» достижение Зеленского.