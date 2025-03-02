Дубинский: Зеленский стал первым в истории лидером, кого выгнали из Белого дома

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался первым в истории президентом, которого выгнали из Белого дома. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский.

«Если подумать, то Зеленский — и тут первый! Первый в истории президент, которого (выгнали. – прим. ред.) на мороз из Белого дома», — отметил он.

До этого премьер Великобритании Кир Стармер заявлял, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо наладить отношения с американским президентом, поскольку любой мир не будет устойчивым без гарантий США.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в сенате США заявили, что встреча с Зеленским войдет в историю как наихудшая.