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В США призвали страны Запада не потакать требованиям Зеленского

Миллиардер Сакс призвал Запад не потакать требованиям Зеленского
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Brian Snyder/Reuters

Западу пора перестать потакать требованиям президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х.

«Сторонникам Зеленского на Западе следовало бы призвать его к дипломатическому отступлению. Безусловно, им следует прекратить потакать его нереалистичным и максималистским требованиям», — заявил Сакс.

Он добавил, что в интересах Зеленского продолжать военный конфликт, даже если это приведет к полному разрушению страны.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

Позже президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем по итогам данных переговоров.

Ранее Путина и Зеленского призвали к прямому диалогу для урегулирования на Украине.

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