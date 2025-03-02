Западу пора перестать потакать требованиям президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х.

«Сторонникам Зеленского на Западе следовало бы призвать его к дипломатическому отступлению. Безусловно, им следует прекратить потакать его нереалистичным и максималистским требованиям», — заявил Сакс.

Он добавил, что в интересах Зеленского продолжать военный конфликт, даже если это приведет к полному разрушению страны.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

Позже президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем по итогам данных переговоров.

Ранее Путина и Зеленского призвали к прямому диалогу для урегулирования на Украине.