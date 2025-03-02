В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после ссоры с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским вспомнил своего российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений. Об этом сообщил обозреватель CNN Захари Вулф.

«Трамп явно испытывает неприязнь к Зеленскому и чувствует родство с Путиным», — заявил автор публикации.

По его словам, в ходе переговоров американский лидер говорил, что прошел с Путиным «через ад» и «через фальшивую охоту на ведьм, где использовали Россию».

Колумнист считает, что высказывания президента США отсылают к воспоминаниям 2016 года, когда американская разведка говорила о том, что российский лидер якобы вмешался в предвыборную кампанию Трампа. Расследование в данном ключе заняло большую часть его первого срока.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, к чему приведет ссора Трампа и Зеленского.