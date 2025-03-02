Стало известно, сколько человек проголосовали за Гунбу на выборах в Абхазии

Известный в Абхазии политик Бадра Гунба, одержавший победу на президентских выборах в республике, набрал 57% голосов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные местной Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Там рассказали, что всего во втором туре голосования приняли участие 100 417 человек. При этом Гунбу поддержали 54 954 гражданина Абхазии. Его соперник в лице оппозиционера Адгура Ардзинбы, в свою очередь, получил 41 708 голосов.

По информации ЦИК, еще 2065 избирателей проголосовали «против всех». Кроме того, 1687 человек испортили выданные им бюллетени.

«За <...> Гунбу было отдано 57% голосов, если не учитывать бюллетени «против всех» и испорченные, а за <...> Ардзинбу — 43% голосов», — говорится в публикации.

Первый тур голосования на президентских выборах в Абхазии состоялся 15 февраля, но избрать нового главу республики с первого раза не удалось. Для победы одному из кандидатов надо было набрать более 50% голосов. При этом Гунба заручился поддержкой 46% избирателей, а Ардзинба — 37%.

В результате 1 марта в Абхазии прошел второй тур выборов. После его завершения Гунба, не дожидаясь предварительных результатов голосования, объявил о своей победе. Его соперник никак не комментировал ситуацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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