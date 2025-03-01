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В Абхазии госпитализировали двух человек после вооруженного нападения на участок

В Абхазии задержали подозреваемых в нападении на участок с оружием

Глава абхазской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дмитрий Маршан назвал нападение неизвестных с оружием в масках на избирательный участок в Гагрском районе попыткой сорвать выборы, передает «Апсныпресс».

По его словам, вооруженные люди зашли на пятый избирательный участок в Цындрыпшах и попытались дестабилизировать обстановку, но ситуацию удалось взять под контроль.

«При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. И злоумышленники, которые не подчинились милиции, полицейские открыли по ним огонь», — сказал Маршан.

Он уточнил, что перестрелку с полицией устроили два гражданина Абхазии. Они были доставлены в медучреждения.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 1 марта. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. На территории республики их было 152, еще два находились в российских городах. Кандидатами на пост президента в рамках второго тура стали известный в Абхазии политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. По итогам первого тура 15 февраля они набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.

Ранее в Абхазии поручили усилить контроль на границе с РФ перед выборами.

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