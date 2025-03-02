В Абхазии прошел второй тур выборов президента. О своей победе заявил бывший вице-президент Гунба

Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов президента Абхазии

В Абхазии завершился второй тур выборов президента, предварительные результаты ожидаются в воскресенье. По неофициальным данным, лидирует бывший вице-президент Бадра Гунба, который уже объявил о своей победе. Его соперник лидер оппозиции Адгур Ардзинба пока не делал заявлений после закрытия участков. Явка на выборах составила более 70%. В день голосования в Абхазии произошли инциденты, включая вооруженное нападение на избирательный участок и нападения на граждан России, что привело к возбуждению уголовных дел по статьям, включая терроризм.

В Абхазии завершился второй тур выборов президента частично признанной республики. О своей победе объявил 43-летний Бадра Гунба, который с ноября 2024-го по январь 2025 года был и. о. главы государства, а до этого — вице-президентом. Его соперник лидер оппозиции Адгур Ардзинба пока не делал заявлений после закрытия избирательных участков.

«Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа. Это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — заявил Гунба на встрече со сторонниками (цитата по ТАСС).

close Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Как прошло голосование

Повторное голосование на выборах президента Абхазии завершилось 1 марта в 20:00 (время совпадает с московским): закрылись 152 избирательных участка в республике, а также два участка в России — в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования Центризбирком Абхазии планирует объявить 2 марта.

По данным ЦИК, явка превысила 70%, участие в выборах приняло около 100 тыс. человек.

Как сообщил журналистам председатель экстерриториальной избирательной комиссии в Москве Беслан Кобахия,

на участке в российской столице явка превысила 3,1 тыс. человек во втором туре, что на 15% больше рекорда первого тура.

Голосование прошло без нарушений. Среди избирателей были жители различных городов России, включая Нижний Новгород, Подольск, Рязань и Санкт-Петербург.

Сейчас участковые комиссии ведут подсчет голосов. После этого окружные избирательные комиссии передадут итоговые протоколы в Центризбирком. Предварительные результаты станут известны в воскресенье, а окончательные итоги выборов официально опубликуют в течение трех дней.

Предварительные данные

Официальные результаты пока не объявлены. По информации Telegram-канала «Апсны 360», предварительно Бадра Гунба набирает 56%, его оппонент, 43-летний лидер оппозиции Адгур Ардзинба — 42%, а против всех — 2% . Ардзинба, ранее занимавший пост вице-премьера и министра экономики (2015–2020), в 2020 году основал общественную организацию «Абхазское народное движение».

close Илья Питалев/РИА Новости

Согласно законодательству Абхазии, победителем считается кандидат, набравший наибольшее число голосов при условии, что в голосовании приняли участие не менее 25% избирателей, включенных в списки.

Президентские выборы в Абхазии состоялись после досрочной отставки Аслана Бжании в ноябре 2024 года на фоне массовых протестов после осложнения отношений с Россией из-за инвестиционного соглашения. Одновременно с этим в Абхазии случился дефицит электроснабжения.

Первый тур голосования прошел 15 февраля, в нем участвовали пять кандидатов: Гунба, Ардзинба, экс-торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц (2010–2024), бывший председатель Контрольной палаты республики Роберт Аршба (2013–2023) и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Нападения на россиян

Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе по статье о терроризме, после произошедших в день выборов нападений на граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко,

были зафиксированы случаи угроз жизни и препятствования свободному волеизъявлению, включая повреждение урн с бюллетенями.

В одном из эпизодов нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам абхазских правоохранительных органов. Часть подозреваемых задержана, значительное число участников установлено. Ведутся оперативные мероприятия.

Кроме того, в рамках расследования появились новые фигуранты по делу о разжигании ненависти к проживающим в Абхазии россиянам. Петренко подчеркнула, что следствие продвигается активно.

Нападение на избирательный участок

Вечером в субботу, 1 марта, вооруженная группа из примерно 20 человек в масках ворвалась на избирательный участок в населенном пункте Цандрыпш. По данным Генпрокуратуры Абхазии, злоумышленники угрожали членам избиркома и сотрудникам милиции, повредили урну с бюллетенями и скрылись. Глава ЦИК республики Дмитрий Маршан назвал произошедшее попыткой дестабилизации выборов. По его словам, нападение было тщательно спланировано, а нападавшие действовали скоординированно, что свидетельствует о наличии организаторов.

При попытке задержания на блокпосту «Мюссера» нападавшие открыли стрельбу. Два человека получили ранения.

Преступники пытались скрыться на автомобилях, но один из них съехал в кювет. На месте нашли сумку с боеприпасами и средствами связи, предположительно принадлежавшую преступникам. Оперативные мероприятия продолжаются, вечером был введен план «Перехват», организованы проверки на ключевых транспортных узлах.

СКР установил личность одного из нападавших. Им оказался Нурик Смыр, который получил ранение при ответном огне и был госпитализирован. Позднее Генпрокуратура Абхазии сообщила, что вторым задержанным является Алмас Вардания. Он получил касательное ранение грудной клетки. Следователи рассматривают возможные связи задержанных с преступными группировками и проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.

По факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме, незаконном обороте оружия и угрозе применения насилия к представителям власти. Следствие также анализирует возможные политические мотивы преступников. Власти Абхазии подчеркивают, что ситуация взята под контроль, а виновные понесут ответственность. Глава МВД республики заверил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности в ходе избирательного процесса.