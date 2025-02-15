В Абхазии завершилось голосование на выборах президента

Голосование на президентских выборах в Абхазии завершилось ровно в 20:00 мск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики.

В материале отмечается, что все 152 избирательных участка в Абхазии уже закрыты. То же касается двух избирательных участков, работавших в российских городах Москве и Черкесске.

«Теперь участковые комиссии начинают подводить итоги голосования. Вначале они погашают неиспользованные бюллетени, и после этого лишь приступают к вскрытию урн», — уточнили в ЦИК.

Ожидается, что предварительные результаты голосования будут обнародованы днем 16 февраля в 12:00 мск. При этом окончательные итоги необходимо опубликовать в течение трех дней после выборов.

Если кто-либо из кандидатов в главы республики наберет более 50% голосов, его объявят избранным президентом. В противном случае в Абхазии состоится второй тур голосования.

К 15:00 мск явка на выборах составила 43,5%. Спустя три часа соответствующий показатель достиг 55%, что позволило ЦИК объявить президентские выборы в Абхазии состоявшимися.

Всего кандидатами в главы республики стали пять человек. Среди них — политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц, председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал, оппозиционер Адгур Ардзинба и экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба.

Ранее в РФ обвинили западные страны в попытках оказать давление на Абхазию.