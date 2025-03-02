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Сенатор США заявил, что страна должна выйти из НАТО

Сенатор Ли: настало время для США выйти из НАТО
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J. Scott Applewhite/AP

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Майк Ли заявил, что США надо выйти из НАТО. Об этом он написал в соцсети Х.

«Время покинуть НАТО», — написал он в своем аккаунте.

Так сенатор отреагировал на комментарий спецпосланника президента США по особым поручениям Ричарда Гренелла, который в свою очередь заявлял, что Словения вносит недостаточный вклад в НАТО.

3 декабря член швейцарского парламента Жаклин Де Куатро заявила, что возможный выход США из НАТО приведет к ослаблению военного блока.

Сам же президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты могут покинуть НАТО, если другие страны — члены организации не будут выполнять свои финансовые обязательства.

В свою очередь Государственный секретарь США Марко Рубио назвал единственной угрозой для НАТО наличие внутри военного блока стран, которые имеют слабые армии.

Ранее в Польше призвали Украину не возлагать больших надежд на членство в НАТО.

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