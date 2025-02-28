В Польше призвали Украину не возлагать больших надежд на членство в НАТО

Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал Украину не возлагать больших надежд на вступление в НАТО и отметил, что Европа и США вряд ли отправят свои войска на территорию республики. Его слова приводит портал Do Rzeczy.

Он подчеркнул, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон никак не повлияет на продвижение этих вопросов. Босак напомнил, что по этому вопросу существует редко встречающийся консенсус между демократами и республиканцами.

По его мнению, не стоит ждать и заключения мирного соглашения в ближайшее время, так как этот процесс «может длиться месяцы и даже годы». Все, кто разбирается в дипломатии и оборонной политике это понимают, отметил Босак.

23 февраля газета The Wall Street Journal написала, что власти Франции и Британии изучают возможность отправки на Украину до 30 тысяч миротворцев. Для защиты контингента они хотят задействовать системы противовоздушной обороны США, которые уже находятся на украинской территории.

Ранее в Раде посетовали на непригодность поставляемой Западом техники в ВСУ.