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В Турции могут досрочно пройти президентские выборы

TGRT: досрочные выборы президента Турции могут состояться в 2027 году
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Presidential Press Office/Reuters

В ноябре 2027 года в Турции могут пройти досрочные выборы президента, заявил глава комитета парламента республики по цифровым СМИ Хусейин Яйман. Об этом сообщает телеканал TGRT.

«Даст Бог, мы вновь выдвинем нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) в качестве кандидата на следующих президентских выборах в ноябре 2027 года, и флаг Республиканского альянса вновь будет развеваться в небе Турции», — сказал Яйман на встрече с однопартийцами.

23 февраля Эрдоган был переизбран на пост главы правящей Партии справедливости и развития. В рамках своего выступления на съезде партии Эрдоган выразил благодарность за то, что ему вновь доверили руководство ПСР.

По его словам, фракция за 23,5 года ни разу не разочаровала ни Турцию, ни народ и не планирует подводить их впредь.

До этого Эрдоган заявил, что после 2028 года, когда в стране намечены президентские и парламентские выборы, будут созданы «новые Турция и Стамбул».

Ранее сообщалось, что Эрдоган готов возобновить операции против Рабочей партии Курдистана.

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