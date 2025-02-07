Эрдоган пообещал создать «новые Турцию и Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после 2028 года, когда в стране намечены президентские и парламентские выборы, будут созданы «новые Турция и Стамбул». Его слова приводит ТАСС.

«Мы добьемся новых побед подобно прежним, когда основали нашу партию 14 августа 2001 года, пришли к власти 3 ноября 2002 года и преодолели множество преград», — сказал Эрдоган.

В начале февраля Эрдоган на фоне участившихся землетрясений в акватории Эгейского моря призвал вести серьезную подготовку к возможным ЧП в Стамбуле и других провинциях страны. По его словам, местные администрации должны придать этому вопросу значение, которого он заслуживает, и подготовить города к возможным землетрясениям с помощью проектов преобразования городской среды. Эрдоган также подчеркнул, что нет «другого выхода, кроме как сделать города Турции, особенно Стамбул, сейсмоустойчивыми».

Ранее Эрдоган заявил, что Сирию планировали разделить на части.