В Турции переизбрали председателя правящей партии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост главы правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщает ТАСС.

В рамках своего выступления на съезде партии Эрдоган выразил благодарность за то, что ему вновь доверили руководство ПСР.

По его словам, фракция за 23,5 года ни разу не разочаровала ни Турцию, ни народ и не планирует подводить их впредь.

Эрдоган добавил, что ПСР не остановится и будет действовать без колебаний, служить народу и стране.

В ходе съезда также состоялось голосование по спискам членов руководящих органов ПСР, ее исполкома, центрисполкома и некоторых партийных советов и комиссий.

До этого Эрдоган заявил, что после 2028 года, когда в стране намечены президентские и парламентские выборы, будут созданы «новые Турция и Стамбул».

В начале февраля Эрдоган на фоне участившихся землетрясений в акватории Эгейского моря призвал вести серьезную подготовку к возможным ЧП в Стамбуле и других провинциях страны.

Ранее оппозиция Турции заявила о готовности к досрочным выборам президента.