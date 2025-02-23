Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции переизбрали председателя правящей партии

Эрдогана переизбрали председателем правящей в Турции ПСР
close
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост главы правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщает ТАСС.

В рамках своего выступления на съезде партии Эрдоган выразил благодарность за то, что ему вновь доверили руководство ПСР.

По его словам, фракция за 23,5 года ни разу не разочаровала ни Турцию, ни народ и не планирует подводить их впредь.

Эрдоган добавил, что ПСР не остановится и будет действовать без колебаний, служить народу и стране.

В ходе съезда также состоялось голосование по спискам членов руководящих органов ПСР, ее исполкома, центрисполкома и некоторых партийных советов и комиссий.

До этого Эрдоган заявил, что после 2028 года, когда в стране намечены президентские и парламентские выборы, будут созданы «новые Турция и Стамбул».

В начале февраля Эрдоган на фоне участившихся землетрясений в акватории Эгейского моря призвал вести серьезную подготовку к возможным ЧП в Стамбуле и других провинциях страны.

Ранее оппозиция Турции заявила о готовности к досрочным выборам президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами