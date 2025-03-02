В США заявили, что Мерц должен связаться с Трампом до избрания на пост канцлера ФРГ

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что кандидату в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридриху Мерцу стоит связаться с американским президентом Дональдом Трампом до возможного вступления в должность. Об этом он заявил в интервью RND.

«Учитывая нынешний кризис, я бы посоветовал Мерцу связаться с Трампом до того, как он вступит в должность. Неформальное знакомство может даже пойти Мерцу на пользу и дать ему дополнительное пространство для маневра», — сказал он.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ноябре 2024 года Мерц заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост канцлера ФРГ. При этом политик сообщил, что может выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Позже Мерц уточнил, что никогда не ставил ультиматума Путину, и отверг критику со стороны Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы.

Ранее в Германии ужаснулись намерениям победившего на выборах Мерца.