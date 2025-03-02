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Сын Трампа осудил мобилизацию на Украине

Сын Трампа назвал мобилизацию на улицах Украины «абсолютным злом»
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Rebecca Blackwell/AP

Сын американского президента Дональд Трамп — младший назвал мобилизацию на Украине «абсолютным злом». Свое мнение он высказал на странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал кадры из украинского Львова, где сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) жестоко обращаются с мужчиной в ходе мобилизации.

До этого российское оборонное ведомство писало, что набор добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту не решил проблемы Киева с мобилизацией.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который намерен продолжать военный конфликт в своей стране. Глава Белого дома подчеркнул, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Также он указал, что рейтинг одобрения нынешнего главы государства упал до 4%.

Помимо этого, президент России Владимир Путин также заявлял о важности провести выборы на Украине. Российский лидер подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно только с легитимными представителями власти.

Ранее в Раде раскрыли «расценки» в украинских военкоматах.

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