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Минобороны РФ заявило, что Киев не справляется с целями по мобилизации

МО РФ: запуск контракта для 18-летних не решил проблемы Киева с мобилизацией
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Набор добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту не решил проблемы Киева с мобилизацией. Об этом заявили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Стоит отметить, что несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля так называемого «нового контракта 18-24» для привлечения на добровольной основе в ВСУ украинской молодежи, — не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч «добровольцев» при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц», — говорится в сообщении.

12 февраля издание «Страна» сообщило, что министерство обороны Украины предлагает контрактникам в возрасте 18-24 лет возможность службы исключительно в пехоте. По информации журналистов, новобранцы могут выбрать одну из шести пехотных бригад, которые активно участвуют в боевых действиях на передовой.

18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что молодые люди, не достигшие мобилизационного возраста, в рядах ВСУ будут «пушечным мясом» и «живым щитом» для президента Владимира Зеленского.

Ранее эксперт рассказал, сколько бойцов нужно ВСУ для противостояния ВС РФ.

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