В Раде раскрыли «расценки» в украинских военкоматах

Попавшим в военкоматы или взятым на улице украинцам приходится платить, чтобы не попасть на фронт. Об этом в интервью для телеканала «Новости. Live» заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

«Существует такса. Чтобы сотрудники военкомата тебя отпустили на улице, это $1 тыс., чтобы выйти из военкомата через форточку без документов — от $5 тыс. до $12 тыс.», — заявил он.

По словам парламентария, были случаи, когда сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) увозили людей без проверки документов. Он подчеркнул, что в стране следует расформировать военкоматы, потому что эта структура «себя полностью дискредитировала». Камельчук добавил, что она наносит как репутационный, так и моральный ущерб всей практике мобилизации.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Павлюк предложил ужесточить наказание за уклонение от мобилизации.

Парламентарий предложил запретить судам назначать более мягкое наказание и испытательный срок за уклонение от мобилизации и переправку людей за границу. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду.

Ранее Зеленский анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по «спецконтракту.