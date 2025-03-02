Лавров назвал Рубио и Уолтца «вменяемыми людьми»

Лавров: Рубио и Уолтц — вменяемые люди, РФ и США смогли обсудить проблемы

Государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц являются абсолютно «вменяемыми людьми». Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Марко Рубио и Майкл Уолтц абсолютно вменяемые люди. Они разговаривают, исходя из того, что они нами не командуют и мы ими не командуем», — сказал он.

По словам главы МИД РФ, экс-президент США Джо Байден разрушил все каналы контактов двух страны.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Путина и Зеленского призвали к прямому диалогу для урегулирования на Украине.